Футболисты «Ромы» поздравили Моуринью с днём рождения

Футболисты итальянской «Ромы» поздравили своего тренера Жозе Моуринью с днём рождения в раздевалке. Игроки коллективно принесли португальцу праздничный торт, Моуринью задул свечи, отдал первый кусок капитану Лоренцо Пеллегрино, а затем сказал: «Пора за работу».

Новичок римлян Сержиу Оливейра поздравил португальца в своеобразной манере. В своём «Инстаграм» футболист разместил детскую фотографию, на которой вместе со своей матерью берёт интервью у молодого Моуринью.

Напомним, что сегодня Жозе Моуринью исполнилось 59 лет. За свою карьеру он успел потренировать такие клубы, как: «Бенфика», «Порту», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид и «Тоттенхэм».