«С Днем рождения!» - Моуринью получил подарок от УЕФА

Не так давно Жозе Моуринью отпраздновал свой очередной день рождения, наставнику «Ромы» исполнилось 59 лет. Был торт от игроков команды, возможно, была и вечеринка, а сейчас подоспел и подарок от УЕФА. Это - стилизованный мяч, которым играют в Лиге чемпионов, покрытый серебром.

- Приятный сюрприз после особого уик-энда в Лондоне. Спасибо УЕФА за такой подарок. Сейчас же пора готовиться к следующему матчу. Форца «Рома», - написал в «Инстаграме» португальский наставник.

Моуринью тренирует «Рому» с 2021 года, в прошлом он работал в Италии с миланским «Интером», вернув этот клуб на вершину европейского футбола после почти полувековой паузы.