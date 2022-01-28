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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Диавара заявил, что его клиент мечтает играть в «Валенсии»

28 Января 2022 • 17:06 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
1.75 3.75 4.65
02.02 23:00

Полузащитник итальянской «Ромы» Амаду Диавара в скором времени может перебраться в Ла Лигу. По сообщениям Football Italia, в Испании в его услугах заинтересована «Валенсия». Недавно агент игрока заявил, что его клиент мечтает выступать за «летучих мышей».

Если Диавара всё же уйдёт, то у руководства «Ромы» появится возможность подписать на его место другого полузащитника. По сообщениям итальянской прессы, римляне рассматривают сразу троих игроков на эту позицию: Гранита Джаку, Танги Ндомбеле и Данилу из «ПСЖ».

Отметим, что ранее у Диавара случился конфликт с главным тренером римлян Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Амаду Диавара
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