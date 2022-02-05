​Моуринью может повторить рекорд Конте

В ближайшие часы Жозе Моуринью может повторить рекорд Антонио Конте. Субботний матч чемпионата Италии против «Дженоа» станет для нынешнего рулевого «Ромы» 100-м в Серии А. В 99 предыдущих играх Моуринью как тренер добился 61 победы. Если «Рома» выиграет матч, то на счету португальского тренера будет 62 победы в сотне стартовых играх чемпионата Италии. Только Антонио Конте (тоже 62) отпраздновал так много побед в Серии А по итогам первых ста игр.

Напомним, что Жозе Моуринью принял «Рому» перед стартом сезона 2021/2022. На текущий момент команда занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.