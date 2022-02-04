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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько «Рома» потребует за трансфер Дзаньоло слухи

04 Февраля 2022 • 20:57 Комментировать (1)
Рома
...
Дженоа
1.33 5.30 9.00
Через 18 ч. 57 мин.

По всей видимости, «Рома» действительно готова в следующее трансферное летнее окно отпустить лидера своей команды, плеймейкера Николо Дзаньоло. В связи с предметным интересом со стороны ведущих клубов Европы, римляне определились с окончательным ценником на футболиста.

Таким образом, «волки» будут готовы рассмотреть любое предложение выше 40 миллионов евро, такими сведениями на своих страницах поделился портал Calciomercato.  Ранее сообщалось, что фаворитами на подписание итальянца стоит считать «Тоттенхэм», «Реал» и «Ювентус».

Что касается действующего контракта Дзаньоло с «Ромой», но он истекает летом 2024 года. В последнее время 22-летний игрок часто страдает от травм, пропустив длительный отрезок из-за проблем с крестообразными связками.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло Трансферы футбола - лето 2022
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РОМА ДЖЕНОА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
04 Февраля 2022 в 21:23
Срочно нам нужен, от Рэмзи избавились в лазарете место освободилось нужно кого то туда подселить.
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05.02  17:00 Рома ... Дженоа 1.39 5.20 7.80
05.02  20:00 Интер Милан ... Милан 1.83 3.90 4.20
05.02  22:45 Фиорентина ... Лацио 2.30 3.55 3.05
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