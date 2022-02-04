Моуринью назвал задачи «Ромы» на остаток сезона

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от второй половины сезона. Наставник римлян подчеркнул, что клуб готов выполнить поставленные цели, а также выразил радость с связи с работой на зимнем трансферном рынке.

«Мы сейчас сильнее, чем были 31 января. Наступает очень важный период, будет решаться, можем ли мы рассчитывать на трофеи. С этого момента каждый матч – решающий. И в чемпионате, в и Кубке Италии, и в Лиге конференций. Все в наших руках. Лично я хочу победить везде и занять место в топ-4 Серии А», - отметился португалец громким высказыванием на пресс-конференции в преддверии встречи с «Дженоа».