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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью назвал задачи «Ромы» на остаток сезона

04 Февраля 2022 • 22:08 Комментировать
Рома
...
Дженоа
1.33 5.30 9.00
Через 17 ч. 26 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от второй половины сезона. Наставник римлян подчеркнул, что клуб готов выполнить поставленные цели, а также выразил радость с связи с работой на зимнем трансферном рынке.

«Мы сейчас сильнее, чем были 31 января. Наступает очень важный период, будет решаться, можем ли мы рассчитывать на трофеи. С этого момента каждый матч – решающий. И в чемпионате, в и Кубке Италии, и в Лиге конференций. Все в наших руках. Лично я хочу победить везде и занять место в топ-4 Серии А», - отметился португалец громким высказыванием на пресс-конференции в преддверии встречи с «Дженоа».  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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