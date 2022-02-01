Руководство «Ромы» подтвердило, что у «Челси» есть право первоочередного выкупа Абрахама

Генеральный менеджер итальянской «Ромы» Тьяго Пинто подтвердил, что у «Челси» есть право выкупа нападающего Тэмми Абрахама, который присоединился к римлянам прошлым летом за сумму около 40 миллионов евро.

«Это правда, у «Челси» есть эта опция. Тем не менее, мы не волнуемся. Это право будет действовать лишь до 2023 года, но меня это не тревожит. Сейчас Абрахам играет хорошо, но может стать ещё лучше со временем», – цитиует Тьяго Пинто Football Italia.

В этом сезоне Абрахам отметился десятью голами и тремя ассистами в 22 матчах чемпионата Италии. Перед переходом в «Рому» у англичанина также был вариант с лондонским «Арсеналом».