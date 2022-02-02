Абрахам может вернуться в «Челси», но не раньше 2023 года

Тэмми Абрахам отлично показывает себя в «Роме», ненавязчиво давая понять Томасу Тухелю, что он зря отказался от его услуг. Особенно эффектно это смотрится на фоне проблем, которые возникли у немецкого наставника «пенсионеров» с проделавшим обратный путь из Италии в Англию Ромелу Лукаку.

И теперь, как сообщает talksport, в «Челси» уже начали осознавать свою ошибку и прорабатывать вариант с возвращением Абрахама. Но это не так-то просто сделать моментально. Его соглашение с «Ромой» составлено таким образом, что вернуть его обратно можно будет только в 2023 году. Это пояснил Тьягу Пинту, технический директор «Ромы».