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Абрахам может вернуться в «Челси», но не раньше 2023 года

02 Февраля 2022 • 08:14 Комментировать
Рома
...
Дженоа
05.02 17:00

Тэмми Абрахам отлично показывает себя в «Роме», ненавязчиво давая понять Томасу Тухелю, что он зря отказался от его услуг. Особенно эффектно это смотрится на фоне проблем, которые возникли у немецкого наставника «пенсионеров» с проделавшим обратный путь из Италии в Англию Ромелу Лукаку.

И теперь, как сообщает talksport, в «Челси» уже начали осознавать свою ошибку и прорабатывать вариант с возвращением Абрахама. Но это не так-то просто сделать моментально. Его соглашение с «Ромой» составлено таким образом, что вернуть его обратно можно будет только в 2023 году. Это пояснил Тьягу Пинту, технический директор «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Челси Тэмми Абрахам
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