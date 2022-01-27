Моуринью всё ещё надеется, что Джака перейдёт в «Рому»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью не теряет надежд в том, что его клуб закроет сделку по полузащитнику «Арсенала» Граниту Джаке до закрытия зимнего трансферного окна. По сообщениям Football Italia, сделка может состояться только в том случае, если «канониры» сами купят полузащитника в ближайшие дни.

Отметим, что «Рома» уже согласовала условия личного контракта с самим Джакой. Игрок также был близок к переходу в стан «волков» прошлым летом, но клубы так и не смогли договориться.

В этом сезоне Джака отметился одним ассистом в 10 матчах чемпионата Англии. Также на счету швейцарца два удаления во всех турнирах.