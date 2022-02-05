​Пинту о Дзаньоло: «Даже Месси ушёл из «Барселоны»

Итальянские СМИ переполошились из-за слов директора клуба Тьягу Пинту о том, что «нет никаких гарантий» сохранения в клубе хавбека Николо Дзаньоло. Спустя несколько дней Пинту снова высказался на эту тему.

«Не могу отрицать, что меня удивил весь этот шум вокруг Дзаньоло из-за моих слов. В конце концов, мы живём в эпоху, когда Месси ушёл из «Барселоны». Так что никто не может ничего гарантировать.

Дзаньоло – один из основных игроков «Ромы», у него контракт до 2024 года. Я рад, что фанаты не исказили мои слова, как это сделали СМИ. Больше ничего не буду говорить о Дзаньоло», - сказал Пинту в эфире DAZN.