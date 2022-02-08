Кассано раскритиковал игру «Ромы» при Моуринью

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал выступление римского коллектива в нынешнем сезоне. В последнем поединке подопечные Жозе Моуринью в очередной раз допустили осечку, не сумев переиграть генуэзский «Дженоа» (0:0).

«Команда очень плохо играет, им нет оправдания. Они обязаны были побеждать «Дженоа», потому что сильнее соперника. Из тех команд, что находятся в верхней части таблицы Серии А, «Рома» - самое большое разочарование.

Согласен, что Моуринью еще нужно время, однако сейчас «Рома» страдает и не имеет тактической модели. Тренер пока не смог добиться стабильности», - передает слова Кассано Bobo TV.

По итогам 24 туров «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице.