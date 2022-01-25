Кришито имеет принципиальную договорённость с «Торонто»

Канадский клуб из МЛС, «Торонто», продолжает приглашать в свой состав опытных итальянских игроков.

Вслед за Лоренцо Инсинье из «Наполи» покорять Северную Америку может отправиться экс-игрок «Зенита» Доминико Кришито, который выступает за родной «Дженоа» .

Тuttomercatoweb сообщает, что игрок имеет принципиальное соглашение в контексте трёхлетнего контракта в МЛС.

Но если Лоренцо Инсинье отправится в Канаду в статусе свободного агента, то «Торонто» нужно уладить вопросы перехода и вероятную сумму компенсации с «Дженоа», ведь контракт капитана «грифонов» действителен в Италии до лета 2023 года.

Несмотря на возраст, 35-летний защитник является важным для «Дженоа». Кришито провёл в текущем сезоне 16 матчей и помог своей команде реализовать 5 пенальти.