Тухель в очередной раз пожаловался на плотный график матчей

Главный тренер «Челси» Томас Тухель снова высказал свое недовольство по поводу слишком плотного графика. В этот раз претензии немецкого специалиста были направлены не только на количество игр в английской Премьер-лиге, а и на расписание международных матчей сборных.

«Календарь должен быть проще. 67 поединков за год, еврокубки, отборы на мировые первенства, еще что-то – это много, требуются огромные усилия. Болельщики хотят видеть качественный футбол, а для этого игроки должны быть здоровыми и отдохнувшими», - приводит слова Тухеля ESPN.

Стоит подметить, что в ближайших встречах тренерский штаб лондонцев не сможет рассчитывать на Кристиана Пулишича и Тьяго Силву, отправившихся в расположение своих сборных.