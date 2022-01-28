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«Арсенал» не теряет надежды заполучить Артура

28 Января 2022 • 18:42 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Арсенал» всё ещё может арендовать полузащитника туринского «Ювентуса» Артура Мело. По сообщениям Football Italia, «канониры» в ближайшие дни проведут официальную встречу с представителями «бьянконери» для того, чтобы согласовать аренду до конца сезона.

Несмотря на то, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри недавно заявил, что клуб никого не отпустит до конца трансферного окна, руководство рассмотрит предложения по некоторым игрокам.

Отметим, что ранее «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» борьбу за полузащитника «Лиона» Бруно Гимараэша. Бразилец в скором времени пройдёт медобследование у себя на родине, после чего о трансфере будет объявлено официально.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Артур Мело
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