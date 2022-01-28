Кристенсен сообщил «Челси», что уйдёт летом

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен принял решение о своём будущем. Согласно Cfcnewspage, датчанин заявил руководству клуба, что ближайшим летом покинет команду.

По информации источника, Кристенсен хочет принять для себя новый вызов и отправиться в другой чемпионат. Ранее защитник уже отверг предложения от других английских клубов. Главными претендентами на датчанина до сих пор остаются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Кристенсен провёл 13 матчей в АПЛ. Игрок отметился одним забитым мячом в групповом этапе Лиги чемпионов против шведского «Мальмё». Сам Кристенсен является воспитанником «Челси».