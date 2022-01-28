Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристенсен сообщил «Челси», что уйдёт летом

28 Января 2022 • 15:01 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Защитник лондонского «Челси» Андреас Кристенсен принял решение о своём будущем. Согласно Cfcnewspage, датчанин заявил руководству клуба, что ближайшим летом покинет команду.

По информации источника, Кристенсен хочет принять для себя новый вызов и отправиться в другой чемпионат. Ранее защитник уже отверг предложения от других английских клубов. Главными претендентами на датчанина до сих пор остаются каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В этом сезоне Кристенсен провёл 13 матчей в АПЛ. Игрок отметился одним забитым мячом в групповом этапе Лиги чемпионов против шведского «Мальмё». Сам Кристенсен является воспитанником «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреас Кристенсен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Погба – главная цель «ПСЖ» на лето слухи
15:01 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен сообщил «Челси», что уйдёт летом
13:31 · Англия. Чемпионшип
«Вест Бромвич» подпишет экс-форварда «Ливерпуля»
11:48 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет купить Диаса и предложит формулу «40+20+5» слухи
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» завершает переход Адамы Траоре
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит предложение по лидеру «Порту»
09:24 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ поборются за Лингарда
08:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я влюбился в Джорджину, это было неожиданно для меня» 2
08:37 · Англия. Премьер-лига
​Гимараэс стал ближе к «Ньюкаслу», обследование – сегодня слухи
08:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл две альтернативы Влаховичу
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл замену Лено
08:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» близок к аренде игрока «Тоттенхэма»
08:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» связался с «Ювентусом» по поводу Дибалы слухи
07:25 · Англия. Премьер-лига
«Глазго Рейнджерс» заинтересовался тинейджером «Манчестер Сити»
06:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется голкипером «Баварии»
Все новости
Рекомендуем