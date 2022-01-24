«Челси» предпримет последнюю попытку вернуть Эмерсона

Лондонский «Челси» намерен сделать «Лиону» последнее 4-е предложение по возвращению Эмерсона из аренды. Напомним, что в данный момент итальянец выступает за французский клуб на правах аренды до конца сезона.

Ранее «Лион» отклонил 3 попытки «Челси» вернуть игрока. Последнее предложение в размере 4 миллионов евро не устроило французский клуб, который настаивает на том, что Эмерсон останется до конца сезона.

Если последняя попытка «Челси» не сработает, то клуб обратится к альтернативным вариантам. Напомним, что синие до конца сезона лишились своего основного левого защитника Бена Чилвела из-за травмы крестообразных связок.