Тухель хочет видеть в «Челси» Милитао

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель попросил руководство своего клуба приобрести ему летом защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. В этом сезоне бразилец стал железным игроком основы «сливочных».

По сообщениям Sky Sports, Милитао рассматривается как один из вариантов на позицию центральных защитников, так как в конце сезона «Челси» может лишиться сразу троих номинальных игроков этой позиции. В приглашении бразильца лично заинтересован Томас Тухель.

В этом сезоне Милитао провёл 21 матч в чемпионате Испании, где отметился одним голом и результативной передачей. Игрок перебрался в «Реал» летом 2019 года из «Порту».