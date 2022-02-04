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Тухель хочет видеть в «Челси» Милитао

04 Февраля 2022 • 16:35 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Реал Мадрид
окончен

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель попросил руководство своего клуба приобрести ему летом защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. В этом сезоне бразилец стал железным игроком основы «сливочных».

По сообщениям Sky Sports, Милитао рассматривается как один из вариантов на позицию центральных защитников, так как в конце сезона «Челси» может лишиться сразу троих номинальных игроков этой позиции. В приглашении бразильца лично заинтересован Томас Тухель.

В этом сезоне Милитао провёл 21 матч в чемпионате Испании, где отметился одним голом и результативной передачей. Игрок перебрался в «Реал» летом 2019 года из «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Томас Тухель Эдер Милитао
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