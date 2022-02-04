Мадридский «Реал» вслед за «Барселоной» также выбыл из Кубка Испании

В решающих стадиях Кубка Испании в этом году не будет ни «Реала», ни «Барселоны» - обоих грандов выбил из турнира прожженный кубковый боец, «Атлетик» из Бильбао. «Барселона» сопротивлялась в 1/8 финала дольше, дважды сравнивая счет - там все решилось в дополнительное время.

В случае с «Реалом», казалось, дело тоже идет к овертайму, но за пару минут до конца основного времени матча прекрасный удар нанес вышедший на замену Алекс Беренгер и «Реал» проиграл - впервые с 2015 года проиграл в Бильбао. Ну а «Атлетик» выходит в полуфинал Кубка, вместе с «Бетисом», «Валенсией» и «Райо Вальекано».