«Атлетик» стал вторым клубом в 21-м веке, который выбил из Кубка Испании и «Реал», и «Барселону»

«Атлетик» из Бильбао пробился в полуфинал Кубка Испании, подтвердив свою репутацию заточенной на кубковые баталии команды. В четвертьфинальном матче баски оказались сильнее мадридского «Реала», вырвав победу на последних минутах игры. В предыдущем же раунде, 1/8 финала, «Атлетик» оставил не у дел «Барселону».

Таким образом, баски стали всего лишь второй командой в 21-м веке, которая в одном розыгрыше Кубка Испании выбила из турнира как «Реал», так и «Барселону». В предыдущий раз это сделала «Сарагоса», правда, дважды - сперва в сезоне 2003/2004, а затем в сезоне 2005/2006. В первом случае «Сарагоса» взяла Кубок, во втором - уступила в финале «Эспаньолу».