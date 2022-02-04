Анчелотти расстроен вылетом из Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был заметно разочарован после того, как его команда уступила в четвертьфинальном матче Кубка Испании «Атлетику». Мадридцы пропустили гол на последних минутах и собраться на ответный штурм так и не смогли. Итальянский специалист не стал скрывать, что итоги матча ему не по душе.

- Это больно, мы хотим побед во всех соревнованиях. Но поражения делают нас более сильными. Нам пришлось играть в условиях потерь в составе и непростой среды, на чужом стадионе. В итоге самой большой сложностью стало то, что наши усилия не приводили к попаданию мячей в штрафную площадь соперника, было слишком много возни за ее пределами. В перерыве я пытался изменить что-то, но не получилось, - приводит слова Анчелотти AS.