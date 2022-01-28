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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бэйл вспомнил о том, что носит футболку «Реала», но при этом продолжает опаздывать на тренировки

28 Января 2022 • 05:16 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
03.02 23:30

Гарет Бэйл вызвал некоторое смятение в рядах поклонников мадридского «Реала», впервые за шесть месяцев опубликовав в «Инстаграме» фото в футболке «сливочных» и тэгнув при этом свой нынешний клуб. Они-то уже и забыли о том, что нападающий, как-то публично расставивший свои приоритеты как «Уэльс, гольф, а потом «Реал», еще имеет какое-то отношение к клубу.

Впрочем, если кто-то и надеялся, что Бэйл сменил свое отношение к клубу и работе, то тщетно - как уточняет AS, футболист опаздывал на тренировки «Реала» и в среду, и в четверг. Тем не менее, надо заметить, что даже в комментариях негатива по отношению к Бэйлу мало, многие поклонники «Реала» искренне интересуются его делами и желают скорейшего возвращения на поле в футболке «сливочных».

Желает ли того сам Бэйл - другой вопрос. Но теперь он, по крайней мере, отмечает свой клуб, а не Уэльс и гольф.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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