Карвахаль и Асенсио готовы вернуться в состав «Реала»

Защитник Дани Карвахаль и полузащитник Марко Асенсио тренировались в общей группе «Реала» во вторник. Ожидается, что оба будут включены в состав команды, которая в четверг сыграет матч четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетика», сообщает Cope.

С другой стороны, Карим Бензема подтянул мышцу и пока неясно, сможет ли он сыграть в предстоящем матче. По-прежнему отсутствует Ферлан Менди, а Каземиро, Винисус Жуниор и Родриго отбыли в Южную Америку, где защищают цвета национальной сборной Бразилии в квалификационном турнире ЧМ-2022. Там же и Феде Вальверде, но он выступает за Уругвай.