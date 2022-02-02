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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль и Асенсио готовы вернуться в состав «Реала»

02 Февраля 2022 • 01:57 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
3.20 3.40 2.25
03.02 23:30

Защитник Дани Карвахаль и полузащитник Марко Асенсио тренировались в общей группе «Реала» во вторник. Ожидается, что оба будут включены в состав команды, которая в четверг сыграет матч четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетика», сообщает Cope.

С другой стороны, Карим Бензема подтянул мышцу и пока неясно, сможет ли он сыграть в предстоящем матче. По-прежнему отсутствует Ферлан Менди, а Каземиро, Винисус Жуниор и Родриго отбыли в Южную Америку, где защищают цвета национальной сборной Бразилии в квалификационном турнире ЧМ-2022. Там же и Феде Вальверде, но он выступает за Уругвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Дани Карвахаль Марко Асенсио
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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