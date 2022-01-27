«Реалу» не удалось добиться смягчения срока дисквалификации для Марсело, оскорбившего арбитра

Кубковое противостояние с «Эльче» на прошлой неделе выдалось для «Реала» не самым простым испытанием. Мадридцы добыли путевку в следующую стадию лишь в дополнительное время, оставшись в меньшинстве – красную карточку перед собой увидел Марсело, после этого нагрубив в адрес арбитра встречи.

Как итог, бразилец был наказан тремя матчами дисквалификации в турнире за свое экспрессивное поведение. «Сливочные» подавали апелляция на сокращение срока, но в четверг Королевская испанская футбольная федерация вынесла свой вердикт, отказав клубу.

Таким образом, капитан «Реала» не поможет партнерам в игре с «Атлетиком» в рамках 1/4 финала, а также пропустит обе полуфинальные встречи, если подопечные Карло Анчелотти одолеют коллектив из Бильбао.