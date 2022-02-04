Наставник «Атлетика»: «Победы над «Барсой» и «Реалом» ещё не означают победу в Кубке»

«Атлетик» из Бильбао совершил подвиг, выбив из Кубка Испании не только переживающую кризисные времена «Барселону», но и вполне преуспевающий мадридский «Реал». Тем не менее, наставник «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль не спешит предаваться шапкозакидательским настроениям, напомнив о том, что впереди еще два раунда.

- Конечно, я горжусь этой победой, нашей игрой, нашими фанатами. Выбить два таких клуба, как «Реал» и «Барселона», очень непросто, но впереди еще другие матчи, Кубок еще не выигран. Сейчас пора думать о следующем матче Примеры с «Эспаньолом», успех позволит нам подняться выше в турнирной таблице, - заявил Тораль, слова которого цитирует AS.

В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место.