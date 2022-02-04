Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок Испании

Наставник «Атлетика»: «Победы над «Барсой» и «Реалом» ещё не означают победу в Кубке»

04 Февраля 2022 • 05:56 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Реал Мадрид
окончен

«Атлетик» из Бильбао совершил подвиг, выбив из Кубка Испании не только переживающую кризисные времена «Барселону», но и вполне преуспевающий мадридский «Реал». Тем не менее, наставник «Атлетика» Марселино Гарсия Тораль не спешит предаваться шапкозакидательским настроениям, напомнив о том, что впереди еще два раунда.

- Конечно, я горжусь этой победой, нашей игрой, нашими фанатами. Выбить два таких клуба, как «Реал» и «Барселона», очень непросто, но впереди еще другие матчи, Кубок еще не выигран. Сейчас пора думать о следующем матче Примеры с «Эспаньолом», успех позволит нам подняться выше в турнирной таблице, - заявил Тораль, слова которого цитирует AS.

В турнирной таблице Примеры «Атлетик» занимает девятое место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Марселино Гарсия Тораль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид 2.80 3.30 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
06:43 · Испания. Кубок
Вот уже восемь лет подряд мадридский «Реал» не может пробиться в финал Кубка Испании
05:56 · Испания. Кубок
Наставник «Атлетика»: «Победы над «Барсой» и «Реалом» ещё не означают победу в Кубке»
05:26 · Испания. Кубок
Анчелотти расстроен вылетом из Кубка Испании
05:20 · Испания. Кубок
«Атлетик» стал вторым клубом в 21-м веке, который выбил из Кубка Испании и «Реал», и «Барселону»
02:18 · Испания. Кубок
В Бильбао автобус мадридского «Реала» закидали различными предметами
01:31 · Испания. Кубок
Мадридский «Реал» вслед за «Барселоной» также выбыл из Кубка Испании 3
01:12 · Испания. Кубок
«Атлетик» - «Реал» - самое частое противостояние в истории Кубка Испании
00:53 · Испания. Кубок
Мадридский «Реал» не проигрывает в Бильбао с 2015 года
00:31 · Испания. Кубок
Соперник «Зенита», испанский «Бетис», установил уникальный клубный рекорд
03 Февраля
23:56 · Испания. Кубок
«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» и пробился в кубковый полуфинал
23:00 · Испания. Кубок
«Атлетик» Бильбао – «Реал» Мадрид - 1:0 (закончен) 1
13:33 · Испания. Кубок
Бордалас: «Валенсия» сделает всё, чтобы выйти в финал Кубка Испании»
01:03 · Испания. Кубок
«Валенсия» не без проблем прошла «Кадис» в Кубке
00:16 · Испания. Кубок
«Райо Вальекано» вышел в полуфинал Кубка Испании во второй раз в своей истории - в первый раз это было 40 лет назад
02 Февраля
23:57 · Испания. Кубок
Гол с пенальти вывел «Райо Вальекано» в полуфинал Кубка Испании
Все новости
Рекомендуем