«Эвертон» может подписать Йовича

Мерсисайдский «Эвертон» всерьёз рассматривает вариант с подписанием нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича. Сообщается, что сербский форвард может перебраться в новую команду на правах аренды до конца сезона.

По сообщениям The Telegraph, «ириски» рассматривают Йовича по той причине, что в нём заинтересован будущий главный тренер Фрэнк Лэмпард. Напомним, слухи о переходе Йовича в «Эвертон» появлялись ещё прошлой осенью, когда клуб возглавлял Рафаэль Бенитес.

В этом сезоне на счету Йовича всего один гол и два ассиста в чемпионате Испании. Вторую половину прошлого сезона серб также провёл на правах аренды за «Айнтрахт».