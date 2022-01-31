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«Эвертон» может подписать Йовича

31 Января 2022 • 15:48 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
3.50 3.60 2.05
03.02 23:30

Мерсисайдский «Эвертон» всерьёз рассматривает вариант с подписанием нападающего мадридского «Реала» Луки Йовича. Сообщается, что сербский форвард может перебраться в новую команду на правах аренды до конца сезона.

По сообщениям The Telegraph, «ириски» рассматривают Йовича по той причине, что в нём заинтересован будущий главный тренер Фрэнк Лэмпард. Напомним, слухи о переходе Йовича в «Эвертон» появлялись ещё прошлой осенью, когда клуб возглавлял Рафаэль Бенитес.

В этом сезоне на счету Йовича всего один гол и два ассиста в чемпионате Испании. Вторую половину прошлого сезона серб также провёл на правах аренды за «Айнтрахт».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эвертон Лука Йович
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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