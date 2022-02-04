Вот уже восемь лет подряд мадридский «Реал» не может пробиться в финал Кубка Испании

Мадридский «Реал» оступился в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв на выезде мадридскому «Атлетику». Это уже восьмая осечка кряду для «бланкос», которые уже восемь лет не могут пробиться в финал Кубка Испании. В последний раз это получилось в 2014 году, в тот раз «Реал» переиграл в финале «Барселону» и в последний раз стал обладателем кубка.

С тех пор в финале «Реал» больше не играл, да и в целом, на счету мадридцев в этом турнире гораздо меньше побед (19), нежели у «Барселоны» (31) и «Атлетика» (23).