Мадридский «Реал» готов предложить предварительный контракт полузащитнику «Баварии» Корентину Толиссо, у которого по окончании сезона истекает срок действия трудового договора с мюнхенским клубом.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, сам футболист согласен перебраться в стан гранда Ла Лиги, но он хотел бы получать регулярную игровую практику. К слову, это и является причиной его нежелания продлевать соглашение с «Баварией».

Стоит добавить, что помимо «Реала» на Толиссо претендуют клубы английской Премьер-лиги, но никто к французу с официальным предложением пока так и не обращался.