Мадридский «Реал» не проигрывает в Бильбао с 2015 года

В настоящий момент мадридский «Реал» сражается в Бильбао с местным «Атлетиком» за право выхода в полуфинал Кубка Испании. Поклонников «сливочных» должна взбодрить отличная статистика - несмотря на то, что играть в Бильбао очень непросто и многие уезжают оттуда, что называется, «на щите», «Реал» не проигрывает там с 2015 года, причем с учетом всех турниров.

В последний раз мадридцы проиграли там 7 марта 2015 года, когда Арис Адуриц забил единственный мяч встречи. С тех пор между ними в Бильбао состоялись еще семь матчей - пять побед «Реала» и две ничьи.