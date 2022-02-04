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Мадридский «Реал» не проигрывает в Бильбао с 2015 года

04 Февраля 2022 • 00:53 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Реал Мадрид
2.80 3.30 2.60
2-й тайм

В настоящий момент мадридский «Реал» сражается в Бильбао с местным «Атлетиком» за право выхода в полуфинал Кубка Испании. Поклонников «сливочных» должна взбодрить отличная статистика - несмотря на то, что играть в Бильбао очень непросто и многие уезжают оттуда, что называется, «на щите», «Реал» не проигрывает там с 2015 года, причем с учетом всех турниров.

В последний раз мадридцы проиграли там 7 марта 2015 года, когда Арис Адуриц забил единственный мяч встречи. С тех пор между ними в Бильбао состоялись еще семь матчей - пять побед «Реала» и две ничьи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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окончен Реал Сосьедад 0:4 Бетис 2.10 3.40 3.60
Идет 72 минута Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид 2.80 3.30 2.60
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