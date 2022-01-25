На выходных Карим Бензема впервые не смог реализовать пенальти в матче чемпионата Испании. По поводу промаха французского нападающего высказался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Бензема не реализовал пенальти по моей вине. Я сказал ему, что соперники анализируют его удары с пенальти, и ему лучше сменить направление. Он послушал меня и промахнулся. Мне следовало молчать», - слова Анчелотти приводит DIRECTV Sports в «Твиттере».

Напомним, что в этой же игре Ла Лиги против «Эльче» Карим Бензема был заменён по причине травмы.

Добавим, что «Реал» сыграл с «Эльче» вничью со счётом 2:2.