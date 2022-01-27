​Бензема восстановится к ближайшему матчу «Реала»

В прошлом матче против «Эльче» нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму. Как сообщает El Golazo de Gol, восстановление 34-летнего французского нападающего протекает очень хорошо. Бензема должен вернуться на поле в игре против «Атлетика», которая пройдёт 3 февраля. Это будет матч в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

В сезоне 2021/2022 Карим Бензема провёл за «Реал» во всех соревнованиях 28 матчей. Француз записал на свой счёт 24 гола и 9 результативных передач на партнёров.

Кубковый матч между «Атлетиком» из Бильбао и «Реалом» стартует 3 февраля в 23:30 по московскому времени.