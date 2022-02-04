​Бэйл посмеялся с Азара, которого не выпустили на поле

В четверг «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв в гостях у «Атлетика» из Бильбао. Эден Азар все 90 минут провёл в запасе. В какой-то момент казалось, что бельгиец вот-вот появится на поле – он даже был отправлен на разминку. Однако затем Карло Анчелотти снова сказал Азару садиться на скамейку. В момент возвращения бельгийского вингера на лавку Гарет Бэйл смеялся над партнёром. Соответствующий кадр показали в программе El Chiringuito TV.

Сложно понять такую реакцию Гарета Бэйла, ведь сам он в последний раз появлялся на футбольном поле ещё 28 августа.

Ближайший матч «Реал» проведёт 6 февраля против «Гранады».