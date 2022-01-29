В четвертьфинале Кубка Испании «Реал» может рассчитывать на Милитао

Эдер Милитао сможет выступить за «Реал» в матче четвертьфинала Кубка Испании, в котором «сливочные» сразятся с «Атлетиком». Футболист может вернуться в расположение клуба досрочно, так как такое решение приняла конфедерация футбола в его родной Бразилии. Так как сборная Бразилии уже оформила себе путевку на ЧМ-2022, острой необходимости в услугах Милитау в предстоящем матче против Парагвая (во вторник) нет.

С другой стороны, Винисус, Каземиро и Родриго пока что останутся в Бразилии, и в матче с «Атлетиком» их участие маловероятно.

«Реал» девятнадцать раз выигрывал Кубок Испании, но в последний раз это было в 2014 году.