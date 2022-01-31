«Реал» не будет спешить с приобретением Чуамени

Мадридский «Реал» не станет спешить с приобретением полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, которого слухи уже давно отправляют в мадридский клуб.

Чуамени, которому 22 года, считается одним из самых перспективных молодых полузащитников европейского футбола, но, как уточняет Diario Sport, сейчас «Реал» не готов выложить за него желаемые монегасками 80 миллионов евро, предлагая довольствоваться 60-ю миллионами. Будут ли возобновлены переговоры летом, не сообщается.

Действующее соглашение Чуамени с «Монако» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в Лиге 1 в 21 матче, забив при этом один гол.