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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не будет спешить с приобретением Чуамени

31 Января 2022 • 08:15 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
3.50 3.60 2.05
03.02 23:30

Мадридский «Реал» не станет спешить с приобретением полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, которого слухи уже давно отправляют в мадридский клуб.

Чуамени, которому 22 года, считается одним из самых перспективных молодых полузащитников европейского футбола, но, как уточняет Diario Sport, сейчас «Реал» не готов выложить за него желаемые монегасками 80 миллионов евро, предлагая довольствоваться 60-ю миллионами. Будут ли возобновлены переговоры летом, не сообщается.

Действующее соглашение Чуамени с «Монако» рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в Лиге 1 в 21 матче, забив при этом один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Чуамени трансферы футбола - зима 2022
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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