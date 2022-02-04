«Атлетик» - «Реал» - самое частое противостояние в истории Кубка Испании

Хотя злейшим соперником мадридского «Реала» считается, конечно же, «Барселона», у мадридцев есть и другие принципиальные конкуренты. К примеру, «Атлетико» из Мадрида, а также «Атлетик» из Бильбао. В рамках Кубка Испании именно противостояние с «Атлетиком» является для «Реала» самым частым в турнире - доселе во всех розыгрышах они сыграли целых 57 матчей, а сейчас проводят 58-й.

И статистика тут вовсе не является разгромной для «Атлетика» - баски выиграли 24 матча, «Реал» - лишь на один больше, а еще восемь раз матч заканчивался вничью. Более того, в финал Кубка Испании баски выходили даже чаще, чем «Реал» - 41 раз (39 у «Реала»). Впереди тут - лишь «Барселона», 43 сыгранных финала.