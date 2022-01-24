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Кубок Испании

Бензема может пропустить матч против «Атлетика»

24 Января 2022 • 18:52 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
03.02 23:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может не помочь своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Атлетик» Бильбао, который состоится 3 февраля.

По информации COPE, у француза диагностировали ограничение подвижности задней поверхности бедра. Эту травму Бензема получил во время вчерашнего матча чемпионата Испании против «Эльче», который закончился вничью 2:2. Бензема в том матче не смог реализовать пенальти. До этого француз забил все 16 одиннадцатиметровых, которые брался исполнять в «Реале». 

В этом сезоне на счету Бензема 17 голов и 7 ассистов в 21 матче чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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