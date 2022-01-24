Бензема может пропустить матч против «Атлетика»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема может не помочь своей команде в четвертьфинальном матче Кубка Испании против «Атлетик» Бильбао, который состоится 3 февраля.

По информации COPE, у француза диагностировали ограничение подвижности задней поверхности бедра. Эту травму Бензема получил во время вчерашнего матча чемпионата Испании против «Эльче», который закончился вничью 2:2. Бензема в том матче не смог реализовать пенальти. До этого француз забил все 16 одиннадцатиметровых, которые брался исполнять в «Реале».

В этом сезоне на счету Бензема 17 голов и 7 ассистов в 21 матче чемпионата Испании.