В Бильбао автобус мадридского «Реала» закидали различными предметами

Футболистам мадридского «Реала» оказали не самый ласковый прием в Бильбао, куда мадридцы приехали для участия в матче 1/4 финала Кубка Испании. На подъезде к стадиону «Сан-Мамес» лайнер с игроками угодил под град предметов, которыми его забросали хулиганы из стана сторонников «Атлетика».

Характерно, что тон соответствующей публикации в командном «Твиттере» самого «Атлетика» резко негативен, виновники инцидента осуждаются и был опубликован призыв к их выдворению со стадиона - клуб попытался всячески отмежеваться от подобной формы «поддержки».