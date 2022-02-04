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В Бильбао автобус мадридского «Реала» закидали различными предметами

04 Февраля 2022 • 02:18 Комментировать
Атлетик Б
1:0
Реал Мадрид
окончен

Футболистам мадридского «Реала» оказали не самый ласковый прием в Бильбао, куда мадридцы приехали для участия в матче 1/4 финала Кубка Испании. На подъезде к стадиону «Сан-Мамес» лайнер с игроками угодил под град предметов, которыми его забросали хулиганы из стана сторонников «Атлетика».

Характерно, что тон соответствующей публикации в командном «Твиттере» самого «Атлетика» резко негативен, виновники инцидента осуждаются и был опубликован призыв к их выдворению со стадиона - клуб попытался всячески отмежеваться от подобной формы «поддержки».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетик Бильбао
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окончен Реал Сосьедад 0:4 Бетис 2.10 3.40 3.60
окончен Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид 2.80 3.30 2.60
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