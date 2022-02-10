Лукаку так и не стал своим в «Челси»: Куда бельгийский форвард может уйти летом

Сезон-2020/21 стал лучшим для Ромелу Лукаку в карьере. Бельгиец забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в составе «Интера», при этом был максимально полезен команде и превратился в настоящего лидера в чемпионском сезоне. После победы в Лиге чемпионов «Челси» решил раскошелиться и заплатил «нерадзурри» 113 млн евро за Ромелу. Между прочим, второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ. А мог, кстати, быть и самым дорогим, но неделей ранее «Астон Вилла» продала Джека Грилиша за 117,5 млн в «Ман Сити». Несмотря на все ожидания, за полгода бельгиец так и не смог адаптироваться к новому стилю. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, почему у Лукаку не получается в «Челси», стоит ли ему менять клуб в летнее трансферное окно и если да, то куда переходить.

Лукаку – дорогостоящий футболист. Таким он был с самого начала карьеры. В 2011 году «Челси» заплатил за него «Андерлехту» 15 млн евро, хотя нападающему было всего 18 лет. «Аристократы» брали Ромелу на перспективу, поэтому он успел поездить по арендам – поиграл в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». «Ирискам» молодой форвард понравился, и в 2014 году они его выкупили за 35 млн. Его рыночная цена в Ливерпуле уверенно росла, что позволило «Эвертону» через три года заработать на продаже бельгийца в «МЮ» 84,7 млн. В первом сезоне за «красных дьяволов» Лукаку забил 28 мячей в 52 матчах во всех турнирах, а вот второй сложился хуже – 15 голов в 45 матчах. Летом 2019 года бельгиец перебрался в Серию А за 74 млн евро, где по-настоящему выстрелил в составе «Интера».

В текущем сезоне Лукаку забил за «Челси» 8 мячей в 25 матчах во всех турнирах, но «аристократы» не скрывают, что ожидали большего. Как оказалось, сам Лукаку тоже недоволен своим положением. В одном из интервью бельгиец даже предъявил претензии главному тренеру Томасу Тухелю. Футболист намекнул, что ему не по душе схема, которую использует немец. Позже игроку пришлось извиниться, а Тухель объяснил, что не собирается подстраивать игру «Челси» под Лукаку. Томас заявил, что «Челси» не будет копировать «Интер» и систему, которую создал Конте, лишь потому, что она идеально подходила бельгийскому форварду.

«Интер» образца прошлого сезона играл вертикально, тогда как «Челси» действует в доминантной манере. Вот и получился «рассинхрон» между комфортной средой Лукаку и стилем «Челси». Тухель разговаривал с бельгийцем по поводу его роли в команде. Ромелу признавался, что готов играть разнообразно, и подчёркивал свои сильные стороны. Бельгиец классно отрывается от защитников, а «Интер» ради этого даже подстраивал свою систему – разыгрывал мяч так, чтобы вывести габаритного форварда на свободное пространство. В нынешнем клубе Лукаку намного меньше получает вертикальных передач. Нельзя сказать, что Ромелу проваливается в Лондоне. Просто стиль «Челси» не раскрывает его сильные стороны, из-за этого и результативность хуже, и небольшие конфликты в команде.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов без Лукаку, а поэтому перестраиваться ради одного игрока «синие» не намерены. Руководство «Челси» на стороне главного тренера, и это плохой знак для бельгийца. В своё время другие бывшие или нынешние форварды «синих» Диего Коста, Альваро Мората и Тимо Вернер тоже не ладили с наставниками, и каждый раз боссы клуба становились на сторону Конте, Сарри и Лэмпарда. Вот и между Лукаку и Тухелем сложились не самые дружелюбные отношения. Ходят слухи, что Тухель в целом недоволен атакующими исполнителями, которые есть у него в распоряжении.

Не исключено, что в летнее трансферное окно Лукаку покинет «Челси». Обе стороны могут быть заинтересованы в этом. Ромелу был бы не против вернуться в «Интер», хотя имеются и другие варианты. Например, «Тоттенхэм», где сейчас главным тренером работает Антонио Конте – специалист, который по-настоящему раскрыл ценность Лукаку. «ПСЖ» тоже вступит в борьбу за Лукаку, если Мбаппе уйдёт в «Реал». «Челси» же вряд ли будет против трансфера – ценник на бельгийца стабильно удерживается на отметке 100 млн евро, поэтому в деньгах «синие» много не потеряют.

Владислав АВРАМЕНКО