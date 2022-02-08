Ассистент Тухеля: «Возможно, Томас скоро присоединится к нам в Абу-Даби»

Ассистент главного тренера «Челси» Томаса Тухеля Жолт Лёв рассказал о том, как команда поддерживает связь с наставником. Напомним, что немец недавно заразился коронавирусом, из-за чего не смог поехать с «синими» на Клубный чемпионат мира.

«Мы часто общаемся с Томасом по видеосвязи. Он делает всё возможное, чтобы помочь нам в подготовке на командных собраниях. В следующие несколько дней, может быть, у него появится возможность поговорить с командой лично», – сказал Лёв на пресс-конференции.

Завтра «Челси» предстоит дебютировать на Клубном чемпионате мира в полуфинальном матче против аравийского «Аль-Хиляля».