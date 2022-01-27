Пулишич заявил о трудностях в «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал о трудностях, которые пережил в последнее время в стане «синих». Футболист отметил, что ему порой неудобно выступать на неродной позиции.

«Очевидно, в этом сезоне было много взлётов и падений. Иногда бывало тяжело, ведь я играл не на той позиции, на которой хочу играть. Но с другой стороны, играя в другом амплуа у меня появляется возможность проявить вариативность», – цитирует американского полузащитника The Sun.

Отметим, что в этом сезоне Пулишич несколько раз исполнял роль латераля и ложной девятки, тогда как его основной позицией является правый фланг атаки.