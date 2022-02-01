«Челси» не стал тратиться зимой, потому что хочет лучше усилиться летом

Лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на множество слухов, не сделал ни одного приобретения. Клуб был связан с покупкой левого защитника на место травмированного до конца сезона Бена Чилвела, но в итоге «Челси» отказался от этой идеи.

По сообщениям The Athletic, клуб не стал тратиться этой зимой, потому что хочет провести более качественное трансферное окно ближайшим летом. На радаре у клуба находятся Жюль Кунде, Орельен Тчуамени и Деклан Райс. Всеми этими игроками «пенсионеры» интересуются уже долгое время.

Напомним, что последним трансфером «Челси» на данный момент является Сауль Ньигес, который был арендован у мадридского «Атлетико».