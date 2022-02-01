Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не стал тратиться зимой, потому что хочет лучше усилиться летом

01 Февраля 2022 • 14:58 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на множество слухов, не сделал ни одного приобретения. Клуб был связан с покупкой левого защитника на место травмированного до конца сезона Бена Чилвела, но в итоге «Челси» отказался от этой идеи.

По сообщениям The Athletic, клуб не стал тратиться этой зимой, потому что хочет провести более качественное трансферное окно ближайшим летом. На радаре у клуба находятся Жюль Кунде, Орельен Тчуамени и Деклан Райс. Всеми этими игроками «пенсионеры» интересуются уже долгое время.

Напомним, что последним трансфером «Челси» на данный момент является Сауль Ньигес, который был арендован у мадридского «Атлетико».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
15:02 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Чалета-Цара в «Вест Хэм» сорвался в последний момент
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не стал тратиться зимой, потому что хочет лучше усилиться летом
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не успел оформить трансфер Карвалью в дедлайн
13:20 · Англия. Премьер-лига
Канселу подписал новый контракт с «Манчестер Сити» официально
12:33 · Англия. Премьер-лига
Алли: «Рад возможности поработать с Лэмпардом»
10:42 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек объяснил, почему выбрал «Эвертон»
08:48 · Англия. Премьер-лига
39-летний Дефо подписал контракт с английским клубом официально
08:22 · Англия. Премьер-лига
Лингард остаётся в «Манчестер Юнайтед» 1
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» приобрёл защитника «Брайтона» официально
06:34 · Англия. Чемпионшип
«Фулхэм» усилился защитником «Ливерпуля»
04:49 · Англия. Премьер-лига
Алли стал игроком «Эвертона» официально
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» согласился отпустить Обамеянга в «Барселону» бесплатно
00:25 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» приобрёл игрока из МЛС
31 Января
22:21 · Англия. Премьер-лига
Переговоры по трансферу Обамеянга в «Барселону» забуксовали
22:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» успешно зарегистрировала Траоре
Все новости
Рекомендуем