Дешама призвали исключить Зума из сборной Франции

Маховик скандала вокруг защитника «Челси» Курта Зума продолжает раскручиваться - на сей раз отреагировала организация PETA. Она занимается защитой прав наших младших братьев, и в ее релизе по этому поводу содержится призыв исключить Зума из сборной Франции в качестве наказания за видео, в котором защитник национальной команды Франции и «Вест Хэма» неподобающим образом обращается со своими кошками.

- Всякий, кто позволяет себе подобное поведение, должен отвечать за свои поступки, и мы считаем, что наказанием стало бы исключение Зума из сборной Франции. Просим об этом наставника французской сборной Дидье Дешама. Такой человек, как Зума, не может представлять Францию на таком глобальном форуме. как чемпионат мира, это стало бы ударом по репутации страны, сигналом, что она игнорирует случаи плохого обращения с животными, поощряя подобное поведение, - цитирует главу организации Мими Бехецки новостное агентство Presse Agence.

Зума угодил под шквал критики за видео, в котором он решил поколотить своих кошек. Их у него уже забрали.