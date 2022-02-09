​У Зума забрали кошек

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал из-за видео, на котором он наносил удары своей кошке. Пока петиция с требованием наказать футболиста активно собирает подписи, Королевское общество защиты животный (ESPCA) забрало у Зума двух его кошек.

«Мы хотели бы заверить людей, что мы проводим расследование, а кошки находятся в безопасности под нашей опекой. Мы начали заниматься этим ещё до того, как видео в сети стало вирусным», - говорится в заявлении организации.

Ранее к Курту Зума обратился боец UFC, предложив попробовать ударить не кошку, а его. Зума пока не ответил и вряд ли это сделает.