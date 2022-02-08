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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Боец UFC обратился к Зума: «Если ты такой крутой, попробуй ударить меня»

08 Февраля 2022 • 19:57 Комментировать (2)

Курт Зума угодил в скандал, избив своего кота. Несмотря на извинения, футболист «Вест Хэма» сталкивается с критикой, причём не только со стороны защитников животных. К французу обратился даже известный боец UFC Ян Блахович из Польши. Последний является бывшим чемпионом в полутяжёлом весе.

«Если ты такой крутой мерзавец, Курт Зума, попробуй ударить меня», - написал Блахович на своей страничке в «Твиттере».

Также Блахович оскорбил Зума и написал, что он нетерпим к жестокому обращению с животными.

В сезоне 2021/2022 Курт Зума провёл в Премьер-лиге 12 матчей. На счету французского защитника один забитый гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
crocodile
08 Февраля 2022 в 20:27
издеваться над животными нельзя.
но эта история начинает превращаться в унылое
тошнилово.
Underdog !
08 Февраля 2022 в 20:09
przystojny
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08.02  22:45 Вест Хэм ... Уотфорд 1.45 5.00 6.80
08.02  22:45 Ньюкасл ... Эвертон 2.65 3.40 2.70
08.02  23:00 Бёрнли ... Манчестер Юнайтед 5.40 4.10 1.64
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