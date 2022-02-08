​Боец UFC обратился к Зума: «Если ты такой крутой, попробуй ударить меня»

Курт Зума угодил в скандал, избив своего кота. Несмотря на извинения, футболист «Вест Хэма» сталкивается с критикой, причём не только со стороны защитников животных. К французу обратился даже известный боец UFC Ян Блахович из Польши. Последний является бывшим чемпионом в полутяжёлом весе.

«Если ты такой крутой мерзавец, Курт Зума, попробуй ударить меня», - написал Блахович на своей страничке в «Твиттере».

Также Блахович оскорбил Зума и написал, что он нетерпим к жестокому обращению с животными.

В сезоне 2021/2022 Курт Зума провёл в Премьер-лиге 12 матчей. На счету французского защитника один забитый гол.