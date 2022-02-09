Около 120 000 человек подписали петицию с призывом наказать Зума за видео с избиением кота

Футболист лондонского «Вест Хэма» Курт Зума в ближайшее время всерьёз рискует оказаться за решёткой. Дело в том, что болельщики собрали более 120 000 петиций с призывом наказать французского защитника за то самое видео с жестоким обращением с котами.

Напомним, ранее отмечалось, что полиция не будет проводить расследование по делу Зума. Тем не менее, некоторых людей не устроил такой исход событий и они стали добиваться того, чтобы футболиста всё же наказали.

Курт Зума перебрался в «Вест Хэм» летом 2021 года из другого лондонского клуба – «Челси», где в своё время выиграл два чемпионских титула АПЛ, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.