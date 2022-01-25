«Челси» хочет избавиться от Баркли

Лондонский «Челси» в ближайшее время хотел бы продать своего полузащитника Росса Баркли. По сообщениям The Athletic, в клубе понимают, что у англичанина нет будущего под руководством Томаса Тухеля.

Отметим, что Баркли ранее был интересен «Бёрнли». Английский клуб прошлым летом хотел арендовать футболиста с правом выкупа, но стороны в итоге так и не смогли прийти к соглашению.

В этом сезоне Баркли провёл 5 матчей за «Челси» в чемпионате Англии, где не сумел сделать ни одного голевого действия. Ранее пресса также связывала англичанина с возвращением в «Эвертон», за который футболист выступал до 2018 года.