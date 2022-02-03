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Лэмпард о работе в «Челси»: «Я провёл приятные 7 месяцев»

03 Февраля 2022 • 18:18 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Новый главный тренер мерсисайдского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился своими воспоминаниями о работе в лондонском «Челси». Англичанин выразил мнение, что его опыт в клубе был довольно приятным.

«Если подумать, я провел действительно приятные 17 месяцев. В первом сезоне, мы вопреки ожиданиям, попали в Лигу Чемпионов и сыграли в финале Кубка Англии», – заявил Лэмпард на своей первой пресс-конференции в качестве тренера «Эвертона».

Напомним, что Лэмпард был уволен из «Челси» в январе 2021 года за неудовлетворительные результаты. В тот момент, потратив летом более 200 миллионов евро на трансферы, англичанин шёл вместе с командой на 9-м месте в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Фрэнк Лэмпард
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