За 379 Тухель успел побывать с «Челси» в финалах всех турниров, в которых играет клуб

Лондонский «Челси» одолел саудовский «Аль-Хиляль» в полуфинале клубного чемпионата мира, и теперь сыграет в финале турнира. Для наставника лондонского клуба Томаса Тухеля это будет уже пятый финал с «Челси» за 379 дней - то есть чуть более чем за год. Это финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии, это финал Кубка английской футбольной лиги, Суперкубок, а также финал клубного чемпионата мира.

Томас Тухель возглавил лондонский клуб 26 января 2021 года после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Ранее он руководил такими клубами, как дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».