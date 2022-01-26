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Экс-футболист «Челси»: «Только Моуринью произвёл больший эффект, чем Тухель»

26 Января 2022 • 22:41 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Джо Коул, в прошлом защищавший цвета «Челси» и сборной Англии, поделился своими наблюдениями по поводу работы Томаса Тухеля и его места в истории «Челси».

По мнению бывшего защитника, лишь одной фигуре в истории клуба удалось произвести больший эффект, нежели Тухелю - это Жозе Моуринью, при котором «Челси» вошел в элиту английского футбола и с тех пор прочно  занимает там место.

- Тухель стал глотком свежего воздуха для этой команды, как когда-то и Моуринью. Это самое большое преобразование в клубе, если не считать самого первого прихода Моуринью. И дело не только в победе в Лиге чемпионов, но и в том, какие он принес перемены, как изменилась обстановка в команде, как его приняли игроки. Он очень умен и сразу смог расположить к себе людей, - заявил Коул, слова которого приводит The Sun.

Ранее Тухель работал с дортмундской «Боруссией» и «ПСЖ», но к настоящим успехам пришел только с «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джо Коул Томас Тухель
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