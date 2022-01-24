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Хадсон-Одои прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

24 Января 2022 • 15:25 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился впечатлениями от победы в лондонском дерби над «Тоттенхэмом». Англичанин также рассказал о том, какие установки своей команде давал в перерыве наставник «Челси» Томас Тухель.

«Установки тренера в перерыве заключались в том, чтобы сохранять терпение и продолжать играть в том же духе, что и в первые 45 минут. Мы продолжали играть в своем стиле, пытались создавать как можно больше моментов и действовать целенаправленно», – заявил Одои.

Напомним, что «Челси» одержал победу в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. В 4 матчах этого сезона «шпоры» не смогли забить в ворота «пенсионеров» ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Каллум Хадсон-Одои
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