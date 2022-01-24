Хадсон-Одои прокомментировал победу над «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои поделился впечатлениями от победы в лондонском дерби над «Тоттенхэмом». Англичанин также рассказал о том, какие установки своей команде давал в перерыве наставник «Челси» Томас Тухель.

«Установки тренера в перерыве заключались в том, чтобы сохранять терпение и продолжать играть в том же духе, что и в первые 45 минут. Мы продолжали играть в своем стиле, пытались создавать как можно больше моментов и действовать целенаправленно», – заявил Одои.

Напомним, что «Челси» одержал победу в лондонском дерби над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. В 4 матчах этого сезона «шпоры» не смогли забить в ворота «пенсионеров» ни одного гола.