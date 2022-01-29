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У Обамеянга до сих пор есть вариант из Саудовской Аравии, если сорвётся переход в «Барселону» слухи

29 Января 2022 • 23:10 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Оказывается, представитель чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» не отзывал свое предложение по габонскому нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Футболисту лондонцев просто выдвинули сроки дедлайна для принятия решения, который истекает в ночь с субботы на воскресенье.

То есть, Обамеянг до этого времени сможет дать добро на переезд на Средний Восток, если вдруг сорвется его переход в «Барселону», передает журналист Джеймс Бенге. Напомним, что сделка с каталонцами зависит от того, сможет ли испанский гранд избавиться от вингера Усмана Дембеле.

К слову, речь идет об арендном соглашении. «Аль-Насср» готов покрыть всю зарплату игрока, что устраивает «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аль-Наср Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - зима 2022
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