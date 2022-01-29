Оказывается, представитель чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» не отзывал свое предложение по габонскому нападающему «Арсенала» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Футболисту лондонцев просто выдвинули сроки дедлайна для принятия решения, который истекает в ночь с субботы на воскресенье.

То есть, Обамеянг до этого времени сможет дать добро на переезд на Средний Восток, если вдруг сорвется его переход в «Барселону», передает журналист Джеймс Бенге. Напомним, что сделка с каталонцами зависит от того, сможет ли испанский гранд избавиться от вингера Усмана Дембеле.

К слову, речь идет об арендном соглашении. «Аль-Насср» готов покрыть всю зарплату игрока, что устраивает «Арсенал».